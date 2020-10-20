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В Москве стартовал медиафестиваль патриотической тематики

11:51
  • вторник
  • 20 октября 2020

Участников "Родины в сердце" ждет насыщенная программа

"Родина в сердце" - под таким названием в Москве стартовал пятый медиафестиваль патриотической тематики.

В течение недели участников ждёт насыщенная программа, передает "ТВ Центр". Мастер-классы от журналистов и режиссёров, показы документальных фильмов и творческий конкурс. На него поступило более 120 заявок из разных городов России. Но только около 30 проектов дошли до основного этапа. Главная цель фестиваля - познакомить зрителей с работами о нашей стране, а также более глубоко раскрыть понятие патриотизма.

"Надо не стесняться говорить о патриотизме, называть это слово. Все наши фильмы были связанны именно непосредственно с наполнением этого слова - патриотизм. Потому что они все посвящены отечеству, нашей истории, общественно значимым личностям, личностям, которые являются гордостью российской культуры", - заявил режиссер документального кино Андрей Осипов.

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