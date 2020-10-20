В России ответили на обвинения Запада в кибератаках

Их цель - разогрев русофобских настроений в американском обществе, заявили в посольстве

Охота на ведьм, шпиономания и нагнетание антироссийских настроений. Так в России назвали новые выпады со стороны Запада. Накануне США и Великобритания обвинили шестерых россиян - в серии крупных хакерских атак, жертвами которых якобы стали сразу несколько стран. Вашингтон даже подсчитал убытки от вируса и нашел заказчиков киберпреступлений. За океаном считают, что во всем как обычно виноват Кремль.

Обвинения в адрес неких российских хакеров, якобы исполнявших заказы из Кремля, прозвучали одновременно из Вашингтона и Лондона. Не стесняясь в выражениях, помощник американского генпрокурора, по сути, называет нашу страну оплотом мирового кибертерроризма.

"Сегодня мы предъявляем обвинения участникам заговора российских офицеров военной разведки, которые обвиняются в проведении самой опасной и разрушительной серии компьютерных атак, когда-либо осуществлённых усилиями одной группы. Как показывает этот случай, ни одна страна не использовала свой киберпотенциал так злобно и безответственно, как Россия", - заявил помощник генпрокурора США по вопросам нацбезопасности Джон Демерс.

На показанных журналистам фотографиях – шестеро объявленных в розыск мужчин. Из них трое в форме. Но все они якобы служат в российской внешней разведке. Список их "подвигов" бесконечен. Именно они, как сообщается, оставили без электричества сотни тысяч украинцев в канун Рождества в 2015 году, пытались сорвать выборы во Франции в 2017, в 2018 совершали атаки против британских лабораторий, изучавших отравляющее вещество "Новичок", а также мешали проведению Олимпиады в Южной Корее. Сейчас, по мнению Вашингтона, в прицеле российских супер-хакеров – предстоящие Игры в Японии. Доказательств, разумеется, никаких. В Токио к информации от западных партнёров относятся сдержанно.

"Нам известно об этих заявлениях. Мы собираем и анализируем информацию о проблемах, связанных с киберпространством, но хотели бы воздержаться от комментариев", - сказал генсек кабмина Японии Кацунобу Като.

Спокойным комментарием на "разоблачение века" ответило и российское посольство в Вашингтоне. К антироссийским выпадам привыкли давно.

"Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", - уверены в посольстве России в Вашингтоне.

Кому выгодна такая риторика за две недели до президентских выборов в Америке, понятно. Доказать причастность российских хакеров к победе Дональда Трампа в 2017 году его соперникам-демократам так и не удалось. Но вот он снова рвётся к власти, второй президентский срок вот-вот станет реальностью. По последним опросам, рейтинги Трампа и Байдена практически сравнялись. 29 миллионов уже проголосовали досрочно. Оба кандидата ежедневно проводят по нескольку митингов и встреч с избирателями в так называемых колеблющихся штатах, где каждый голос может оказаться решающим.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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