Армения и Азербайджан готовы к переговорам. Но бои продолжаются

Уладить конфликт в Нагорном Карабахе не удается

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН. Первоочередная задача - выработать механизм контроля за соблюдением перемирия, об этом по итогам встречи рассказал наш постпред при всемирной организации Василий Небензя. И в Армении, и в Азербайджане согласны, что конфликт должен быть решён мирным путем и утверждают, что готовы к переговорам. Но бои в непризнанной республике продолжаются.

Обстановка в регионе Нагорного Карабаха по-прежнему остаётся тревожной. Режим прекращения огня не соблюдается, достигнутые договорённости о перемирии между Баку и Ереваном, не работают. Ситуацию сегодня ночь в закрытом режиме экстренно обсудил Совет безопасности ООН. Большинство стран поддерживают позицию Москвы.

"Главный вопрос заключается в том, как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. Сегодня появились сообщения о том, что Минобороны РФ ведёт переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля. Этот вопрос, конечно, был поднят на консультациях, и Совет занимает в значительной степени единую позицию в том, как они видят ситуацию", - сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Каждый день с фронта и прилегающих территорий приходят сообщения о новых ударах и обстрелах. Обе стороны продолжают сообщать об убитых, в том числе, среди гражданского населения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому агентству ТАСС подчёркивает: Баку готов приостановить военные действия в любой момент, если Ереван будет конструктивнее на переговорах.

"Сегодня объявлено об освобождении ещё 13 населённых пунктов на оккупированных территориях. Тогда как армянская армия, по существу, терпит фиаско, когда Азербайджан демонстрирует своё преимущество на поле боя. Но, тем не менее, не желая продолжать кровопролития и желая сохранить жизни людей, мы готовы к тому, чтобы политическим путём этот вопрос решить", - заявил Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен: именно Анкара, которая выступает на стороне Азербайджана, с самого начала была заинтересована в дестабилизации обстановки в регионе. Впрочем, в Ереване настроены искать компромисс. Пашинян готов прилететь в Москву и сесть за стол переговоров с Ильхамом Алиевым.

"Наша позиция: нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата. В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", - говорит премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Толпа под окнами офиса ООН в Ереване в унисон скандирует одну фразу: "не будьте слепыми". Жители Армении и Нагорного Карабаха требуют немедленно прекратить военные действия в непризнанной республике.

В свою очередь, Азербайджан заявляет об интенсивных обстрелах своих позиций со стороны Армении. До гуманитарного перемирия далеко.

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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