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В плохой успеваемости школьников обвинили глобальное потепление

11:48
  • вторник
  • 20 октября 2020

К таким выводам пришли ученые

Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление негативно сказывается на успеваемости детей в школе. Соответствующие исследования проводились в 60 странах на протяжении 15 лет.
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Оказалось, что если температура воздуха в учебном кабинете превышает 26,5 градусов, то у школьников ухудшается память и выносливость, что сказывается и на оценках. Чем жарче погода, тем хуже оказывается средний результат. При этом холодный климат никак не сказывается на успеваемости учащихся, передает научный журнал Nature Human Behavior.

"Необходимо следить за условиями в школах, чтобы повышать качество образования и благополучия детей. Со временем отдача от таких мер будет только расти", — считает один из авторов исследования, профессор Бостонского университета Джошуа Гудман.

Ученые пришли к выводу, что в будущем эта тенденция может негативно сказаться на системе образования, что в свою очередь приведет к падению экономических показателей и уровня жизни.

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