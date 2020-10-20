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Умерла актриса Ирина Скобцева

11:30
  • вторник
  • 20 октября 2020

Она работала, несмотря на преклонный возраст

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, мама режиссера Федора Бондарчука, скончалась в возрасте 93 лет. 
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О смерти артистки сообщается в Instagram кинокомпании Бондарчука. Время и место прощания с актрисой назовут позднее.  

Ирина Скобцева окончила школу-студию МХАТ, работала в труппе Театра-студии киноактера (Государственный театр киноактера).

Она сыграла в таких фильмах, как "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров". Последний фильм с ее участием вышел в 2016 году.

С 1970 года Скобцева преподавала во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова. Она вела мастерскую вместе с Сергеем Бондарчуком. 

Видео: Ирина Скобцева в программе "Мой герой"

В 1959 году Скобцева вышла замуж за режиссера и актера Сергея Бондарчука. У них родились дочь Елена и сын Федор, которые пошли по стопам родителей. 

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