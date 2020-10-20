Власти Ирландии продлевают карантин из-за коронавируса до декабря

Жителям разрешили отходить от дома не дальше 5 километров

В мире ужесточают карантинные меры на фоне второй волны коронавируса. Общее число заболевших приближается к 40 с половиной миллионам. Самый высокий уровень ограничений вводит Ирландия. Причиной этому стал всего один человек, который приехал из-за границы, не сдал тест и инфицировал более 50 жителей. Теперь ирландцам нельзя удалятся от дома более чем на 5 километров. Со среды в стране будут работать только продовольственные магазины и аптеки, передает "ТВ Центр".

В Бельгии с полуночи до пяти утра введён комендантский час. На месяц закрыты рестораны и бары. Аналогичные меры действуют в Париже и ряде других городов Франции.

А в Испании изолируют целый регион с населением 650 тысяч человек. Автономия Наварра закрыта на въезд и выезд. Двухнедельный карантин вводится в Уэльсе.

Тем временем, бывший президент Гондураса привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Специально для этого он приехал в Венесуэлу, где проходят испытания препарата. После прививки политик рассказал, что у него была небольшая сонливость, но чувствует он себя отлично.

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