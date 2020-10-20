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Сын Роберта Редфорда умер от рака

12:28
  • вторник
  • 20 октября 2020

У него остались жена и двое детей

Кинопродюсер Джеймс Редфорд, сын актера Роберта Редфорда, скончался в возрасте 58 лет.
Умерла актриса Ирина Скобцева

"Наши сердца разбиты. Он прожил прекрасную, впечатляющую жизнь. Его многие любили. Его будет сильно не хватать", - написала в Twitter жена Редфорда-младшего, которая прожила вместе с ним 32 года. Кайл поблагодарила мужа за двух детей, которых они вырастили. 

Помощница Роберта Редфорда попросила публику не беспокоить 84-летнего актера, тяжело перенесшего утрату.  

У Джеймса Редфорда с детства были проблемы со здоровьем. В 1990 году ему дважды пересадили почки. Позднее у него появился рак желчных протоков.  

Джеймс - сын Редфорда от его сокурсницы Лолы ван Вагенен. У них также родились дочери Шона и Эми. Супруги развелись в 1985 году. Роберт Редфорд долгое время жил со своей помощницей Сибиллой Саггарс. В 2009 году они поженились. 

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