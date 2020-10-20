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Сенатор Совфеда рассказала о важности поддержки социальных НКО

12:36
  • вторник
  • 20 октября 2020

Помощь таким организациям можно считать помощью и москвичам

Власти Москвы в своих мерах поддержки социальных некоммерческих организаций напрямую помогают жителям столицы, считает председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

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"Некоммерческие организации, оказывающие социальную поддержку жителям Москвы, эффективно дополняют государственные меры помощи и защиты москвичей, являются тонким и одновременно оперативным инструментом индивидуальной помощи. Именно поэтому помощь таким организациям - это практически прямая помощь людям, а значит, развитие социальных НКО - в интересах Москвы и поддерживается городом", - отметила депутат.

Парламентарий напомнила, что одной из мер поддержки НКО можно считать конкурс грантов "Москва - добрый город". В 2020 году он пройдет во второй раз.

Объем каждого гранта составляет 20 миллионов рублей, подчеркнула Святенко. Участие в конкурсе принимают НКО, оказывающие помощь инвалидам, людям с редкими заболеваниями, детям и женщинам в сложной жизненной ситуации.

Списки некоммерческих организаций, получивших поддержку Москвы в ходе грантового конкурса, будут опубликованы до 23 ноября. В этом году в конкурсе приняли участие 442 организации. Сейчас их заявки оценивает экспертная комиссия. С 9 по 13 ноября пройдет заседание конкурсной комиссии, по итогам которой назовут имена победителей, передает АГН "Москва".

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