Сенатор Совфеда рассказала о важности поддержки социальных НКО

Помощь таким организациям можно считать помощью и москвичам

Власти Москвы в своих мерах поддержки социальных некоммерческих организаций напрямую помогают жителям столицы, считает председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

"Некоммерческие организации, оказывающие социальную поддержку жителям Москвы, эффективно дополняют государственные меры помощи и защиты москвичей, являются тонким и одновременно оперативным инструментом индивидуальной помощи. Именно поэтому помощь таким организациям - это практически прямая помощь людям, а значит, развитие социальных НКО - в интересах Москвы и поддерживается городом", - отметила депутат.

Парламентарий напомнила, что одной из мер поддержки НКО можно считать конкурс грантов "Москва - добрый город". В 2020 году он пройдет во второй раз.

Объем каждого гранта составляет 20 миллионов рублей, подчеркнула Святенко. Участие в конкурсе принимают НКО, оказывающие помощь инвалидам, людям с редкими заболеваниями, детям и женщинам в сложной жизненной ситуации.

Списки некоммерческих организаций, получивших поддержку Москвы в ходе грантового конкурса, будут опубликованы до 23 ноября. В этом году в конкурсе приняли участие 442 организации. Сейчас их заявки оценивает экспертная комиссия. С 9 по 13 ноября пройдет заседание конкурсной комиссии, по итогам которой назовут имена победителей, передает АГН "Москва".

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