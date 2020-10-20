Минобороны России объяснило полет двух своих самолетов вблизи Аляски

Плановый полет проходил над нейтральными водами

В Минобороны России прокомментировали информацию о полете двух своих стратегических бомбардировщиков Ту-95МС недалеко от Аляски после сообщения NORAD о перехвате российских самолетов в понедельник вечером.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов", - цитирует "Интерфакс" сообщение российского оборонного ведомства.

В Минобороны пояснили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее в NORAD - Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки – сообщили, что истребители ВВС США в понедельник вечером вылетали на перехват двух российских Ту-95.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"