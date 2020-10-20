Стивен Сигал уверен, что американские демократы ненавидят русских

Актер предположил, как выборы президента США отразятся на России

Спецпредставитель российского МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей, голливудский актер Стивен Сигал уверен, что в случае победы демократов на выборах президента США, у Вашингтона не останется "никаких гуманных чувств к российским гражданам".

Сигал заявил, что американские демократы воспринимают русских как своих врагов, передает МК. Также актер выразил мнение, что выборы в США мало чем помогут россиянам, отбывающим наказание в американских тюрьмах. По словам Сигала, граждан России могут освободить из-под стражи в свете пандемии коронавируса, но в первую очередь это решение будет приниматься, исходя из тяжести преступления и срока в заключении.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его ближайший конкурент от Демократической партии Джо Байден. Досрочное голосование в ряде штатов уже стартовало.

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