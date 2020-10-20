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У россиян упал объем "свободных денег"

13:07
  • вторник
  • 20 октября 2020

Негативная динамика наблюдается второй месяц подряд

В сентябре объем "свободных денег" в российских семьях упал на 10% по сравнению с августом и на 25% по сравнению с прошлогодним сентябрем. 
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Как пишет ТАСС со ссылкой на холдинг "Ромир", индекс "свободных денег" падает второй месяц подряд из-за кризисных явлений в экономике на фоне распространения COVID-19, а также из-за роста курса валют и продуктовой инфляции. 

Примечательно, что многие россияне в этом году экономили, опасаясь отрицательных последствий ситуации с коронавирусом. 

По словам исследователей, тяжелее всего в экономическом плане приходится жителям небольших городов (от 10 тысяч до 100 тысяч жителей). Там индекс в сентябре упал на 54% относительно августа и на те же 54% по сравнению с сентябрем прошлого года. 

Москва и Санкт-Петербург, наоборот, показали высокую устойчивость в экономическом плане. В сентябре индекс "свободных денег" в этих мегаполисах вырос на 16% и 12% по сравнению с августом. Годовая динамика оказалась негативной - минус 3% в Москве и минус 18% в Петербурге. 

"В целом мы видим, что запас прочности у российского покупателя есть, даже в сложных экономических условиях. Кроме того, мы видим, что рациональное поведение и экономия в условиях низких экономических ожиданий позволяет российскому покупателю уверенней чувствовать себя в условиях повышения цен", - отметили эксперты.   

Под понятием "свободные деньги" понимается сумма, которая имеется у семьи в свободном распоряжении, то есть она не предназначена для конкретных трат.

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