У россиян упал объем "свободных денег"

Негативная динамика наблюдается второй месяц подряд

В сентябре объем "свободных денег" в российских семьях упал на 10% по сравнению с августом и на 25% по сравнению с прошлогодним сентябрем.

Как пишет ТАСС со ссылкой на холдинг "Ромир", индекс "свободных денег" падает второй месяц подряд из-за кризисных явлений в экономике на фоне распространения COVID-19, а также из-за роста курса валют и продуктовой инфляции.

Примечательно, что многие россияне в этом году экономили, опасаясь отрицательных последствий ситуации с коронавирусом.

По словам исследователей, тяжелее всего в экономическом плане приходится жителям небольших городов (от 10 тысяч до 100 тысяч жителей). Там индекс в сентябре упал на 54% относительно августа и на те же 54% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Москва и Санкт-Петербург, наоборот, показали высокую устойчивость в экономическом плане. В сентябре индекс "свободных денег" в этих мегаполисах вырос на 16% и 12% по сравнению с августом. Годовая динамика оказалась негативной - минус 3% в Москве и минус 18% в Петербурге.

"В целом мы видим, что запас прочности у российского покупателя есть, даже в сложных экономических условиях. Кроме того, мы видим, что рациональное поведение и экономия в условиях низких экономических ожиданий позволяет российскому покупателю уверенней чувствовать себя в условиях повышения цен", - отметили эксперты.

Под понятием "свободные деньги" понимается сумма, которая имеется у семьи в свободном распоряжении, то есть она не предназначена для конкретных трат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"