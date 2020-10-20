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Адвокаты Ефремова принесли в суд портфель с деньгами

13:08
  • вторник
  • 20 октября 2020

Актер готов выплатить компенсации потерпевшим прямо в зале суда

Михаил Ефремов готов выплатить компенсацию потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщили его адвокаты в Мосгорсуде, где сегодня рассматривается жалоба на приговор.

Как рассказал один из защитников актера - Петр Хархорин - Ефремов готов выплатить компенсацию прямо в зале суда. Для этого адвокаты привезли наличными 2,4 миллиона рублей.

"В возражении на нашу жалобу адвокат Добровинский отметил, что единственным смягчающим обстоятельством будет погашение ущерба - по 1 млн рублей каждому. Ваша честь, у нас эти деньги с собой. Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тыс. рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей", - сказал Хархорин. Его слова приводит ТАСС.

Как пишет kp.ru, защита принесла деньги в портфеле. Хархорин предложил показать деньги в зале, или перевести их на счета, если потребуется.

Адвокат потерпевших Ирина Хайруллина в ответ заявила, что "они согласны с выплатой". Однако принять эти деньги могут лишь доверители, которые не присутствуют в зале.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в ДТП со смертельным исходом. В столкновении на Садовом кольце погиб курьер Сергей Захаров. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, он содержится в столичном СИЗО-5.

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