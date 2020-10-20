Собянин расширил перечень получателей субсидий на развитие производства

Мэр подписал постановление

В Москве расширили перечень получателей субсидий на развитие производства. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Субсидии из бюджета города смогут получить креативные технопарки, промышленные комплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты (ИПП) по созданию промышленных комплексов. Средства они могут потратить на компенсацию выплат процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса.

Кроме того, компании в сфере промышленности, а также управляющие компании технопарков смогут рассчитывать на компенсацию выплат процентов по кредитам на оборудование (до 200 миллионов в год), затрат на лизинг оборудования (до 100 миллионов в год) и технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения (до 100 миллионов рублей).

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