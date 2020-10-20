Решетова защитила маму Тимати от нападок

Юнусову критикуют в Сети

Модель Анастасия Решетова, которая воспитывает годовалого сына от рэпера Тимати, объяснила поведение его мамы. Симона Юнусова пропустила день рождения Ратмира, за что ее раскритиковали в Сети.

16 октября Ратмиру исполнился годик. По этому случаю Решетова и Тимати устроили скромную вечеринку, на которую, как заметили поклонники, не пришли Симона Юнусова и Алиса - дочь Тимати от предыдущих отношений. Вскоре выяснилось, что в тот день у Алисы было важное выступление, а бабушка ее сопровождала.

Общаясь с подписчиками в Instagram, Анастасия Решетова подтвердила эту версию событий. Тот концерт, по ее словам, был очень важен для Алисы и ее бабушки. А после него они не могли приехать на вечеринку, так как в 21:00 Ратмира уже отправили спать.

Решетова также рассказала, что Юнусова передала Ратмиру подарок. Правда, Решетовой не сразу об этом сообщили. "Мне про подарок только сегодня сказали. Я не знала, что Симона его передала. Так что все нормально! Она его поздравила", - написала экс-возлюбленная Тимати, защитив маму Тимати от нападок.

Напомним, что Тимати и Решетова расстались в сентябре. Многие поклонники предположили, что их союз распался из-за Симоны. По слухам, она вмешивалась в жизнь Тимати и Решетовой и пыталась по-своему воспитывать их сына.

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