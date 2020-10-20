Магазину "Озон" грозит штраф из-за продажи лекарств без разрешения

В отношении юридического лица возбудили административное дело

Росздравнадзор начал проверку известного интернет-магазина из-за продажи лекарств онлайн без специального разрешения. Компания, видимо, решила воспользоваться ситуацией с пандемией, когда препараты разрешили заказывать по интернету и с доставкой. Только вот где лекарства производятся и как хранятся - большой вопрос. Чем это может обернуться для покупателя и продавца?

Максим на всякий случай не хочет показывать лицо – именно он обнаружил нарушения в деятельности крупного интернет-магазина. Молодой человек рассказывает: его мама попросила забрать посылку с товарами, заказанными онлайн. Он решил вскрыть коробку, чтобы проверить содержимое, и неожиданно для себя увидел упаковки с таблетками.

"Я был очень удивлен, потому что думал, что "Озон" торгует обычными вещами, а лекарствами может торговать только аптека. Я маму попросил, чтобы она пока не спешила принимать эти препараты, потому что я усомнился в их качестве", - сообщил Максим.

Что, если препараты некачественные, неправильно хранились или вовсе – подделка? Последствия такого лечения могут быть непредсказуемыми, решил Максим, и обратился в Росздравнадзор. Коробка с таблетками с действующим веществом мельдоний вызвала там много вопросов. Специалисты начали расследование: изучили документы, чеки, посетили сортировочный центр интернет-платформы. В отношении юридического лица возбудили административное дело.

"Уже установлено, что данная организация осуществляет розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского использования дистанционным способом, не имея на это специального разрешения. По решению суда организация может быть привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа", - заявила помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.

Ранее несколько компаний уже были наказаны за нарушение правил онлайн-торговли лекарствами. Напомню, в России покупать медицинские препараты через интернет можно с прошлой весны – такая необходимость появилась в связи с пандемией. Однако у продавца должно быть соответствующее разрешение – сегодня они уже выданы 25 организациям.

Полина Кастрицкая, Владимир Хуртин, Александр Ивановский, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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