Цирку на Цветном бульваре исполнилось 140 лет

Артисты не станут прерывать репетиции из-за юбилея

Московский Цирк на Цветном бульваре отмечает юбилей. Ровно 140 лет назад на его арене прошло первое представление. С тех пор сменилось не одно поколение талантливых артистов. С каждым годом их номера становятся всё сложнее и ярче.

По взмаху его руки грозные хищники ходят на задних лапах, танцуют и прыгают по арене. Бруно Тони - представитель старейшей итальянской цирковой династии. Из-за пандемии знаменитые дрессировщики вместо нескольких месяцев пробудут в Москве почти год - до конца январских праздников. За это время даже бенгальские тигры немного освоили русский.

"Для меня это - фантастический цирк, один из лучших в мире. И я уверен, что каждый артист хочет прийти сюда работать", - говорит Тони.

Этот фантастический мир смеха и фокусов на Цветном бульваре уже ровно 140 лет. Первый в Москве и старейший в России стационарный цирк открыл потомственный артист из Италии Альберт Саламонский.

"Я не побоюсь сказать, что если это не лучший, то один из лучших цирков мира. Если бы Альберт Саламонский увидел это, у него были бы слезы на глазах. Как я помню слезы на глазах своего отца, когда открыли здание этого цирка, нового цирка на Цветном бульваре. Это были слезы радости, что цирк продолжается", - говорит гендиректор и худрук цирка Максим Никулин.

И продолжается именно цирк Юрия Никулина, его имя носит здание, и в этих стенах он проработал 50 лет. Именно при нем сложилась та особенная атмосфера, за которой идут зрители, когда каждое представление несет добро и свет. Кстати, за свет еще при Юрии Никулине отвечал Владимир Тарасов.

В цирке на Цветном бульваре ставят номера, не имеющие аналогов в мире, задают тон в мастерстве и зрелищности. И здесь продолжаются династии. Юлия родилась "в опилках", как говорят в цирке. Вслед за отцом стала гимнасткой. Семейное счастье обрела тоже здесь. Теперь с мужем выполняют сложнейшие трюки без страховки.

Их работа заставляет замирать "мальчиков" и "девочек" - именно так всех без исключения называл Юрий Никулин. В цирке самые серьезные взрослые на два часа становятся детьми и непрерывно улыбаются. Негласный юбилей артисты не отмечают и не станут прерывать репетиций, чтобы в пятницу, субботу и воскресенье делать то, что получается здесь вот уже 140 лет - дарить людям радость.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Константин Степанов-Молодов, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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