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Собянин рассказал о развитии в Москве цифрового здравоохранения

14:45
  • вторник
  • 20 октября 2020

Во взрослых поликлиниках Москвы внедряется цифровой помощник врачей

В московских поликлиниках заработали системы поддержки принятия врачебных решений. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе посещения одной из них.

Цифровой инструмент помогает медикам точнее ставить предварительные диагнозы, назначать обследование и лечение. Теперь  надо соединить огромные массивы данных, цифровые потоки, назначения, чтобы машина могла совместить все эти технологии.

"Я уверен это даст колоссальный эффект по качеству, диагностики, направление к окончательному диагнозу, лечение и дальнейшее сопровождение пациентов. Причем в основе этого будут лежать не субъективные какие-то характеристики или мнения, а мнения лучших врачей, лучших экспертов нашей страны. Вот над клиническими протоколами работало около 200 лучших экспертов и врачей Москвы, федеральные эксперты, лучшие, это мощнейшая база, которая сегодня дает нам возможность сделать шаг вперед", - сказал Собянин.

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