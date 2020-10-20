Звезда советского кино и эталон красоты: творческий путь Ирины Скобцевой

Актриса и ее муж Сергей Бондарчук ушли из жизни в один день с разницей в 26 лет

Во вторник не стало знаменитой актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Ей было 93 года. Дебют в фильме "Отелло" принес ей славу. Актриса влюбила в себя миллионы зрителей, сыграв Элен Безухову в "Войне и мире". Одна из самых красивых женщин советского кино, она была невероятно востребована в профессии. И на съёмочной же площадке случилась главная в ее жизни встреча - с Сергеем Бондарчуком. Вместе они работали над картинами, вместе преподавали во ВГИКе и ушли из жизни в один день с разницей в 26 лет.

Удивительная, редчайшая красота. Ее так и называли - первая красавица страны. Женственность, обаяние. Аристократизм и манеры. Неслучайно на премьере "Войны и мира" во Франции у неё спросила княгиня Мещерская: "Вы тоже из титулованных?" Ирина Скобцева точно знала - в её семье были купцы-меценаты, увлекавшиеся изобразительным искусством. Сама она с детства мечтала о научной карьере, считая театр простым увлечением. Но после истфака МГУ вдруг поступила в школу-студию МХАТ.

Зрителям она запомнилась сразу же с ярчайшего дебюта - в фильме "Отелло" сыграла Дездемону. Хотя пришла на пробы к режиссеру Юткевичу всего лишь на эпизод.

"Посмотрев мою пробу на Бьянку, он сказал давайте попробуем эту студентку, девочку, актрису не знаю уж как они там называли в это время меня, на Дездемону. Это мой был выигрышный лотерейный билет", - вспоминала сама Скобцева.

И сразу же удостоилась звания "Мисс Шарм" на Каннском фестивале. А потом будет целая череда знаковых звездных ролей.

Счастливчиком оказался знаменитый Сергей Бондарчук. Сказочная, романтическая история. Увидел портрет на выставке. А следом и героиню. И после этого тридцать пять лет вместе. На работе и дома. Двое детей - Алена и Федор. И весь быт на ней. Многие тогда сетовали - Скобцева мало снимается. Но ей было интересно работать с мужем. В год их свадьбы символично состоялся его режиссерский дебют. А уже во время подготовки к сьемкам "Войны и мира" они вместе проигрывали все роли. Он - за мужчин, она - за женщин. И сама потом блестяще сыграла красавицу Элен.

Ярчайшая, разноплановая актриса. И очень чуткий душевный человек. Режиссер Эльер Ишмухамедов вспоминает - посчастливилось работать с Ириной Скобцевой сразу на двух картинах.

"Впечатления о ней были потрясающие. Удивительного обаяния женщина, человек, душевная, внимательная, чуткая, в работе было одно удовольствие с ней работать. Она не капризная, без звездной болезни", - сказал заслуженный деятель искусства Эльер Ишмухамедов.

"Это женственная, обаятельная, красивая и талантливая женщина. Я хорошо знал семью, я знал и дочь Алёну, которая ушла в очень молодом возрасте - ушла в расцвете сил - Алёну Бондарчук. Дай бог терпения Фёдору Сергеевичу. Для него это действительно удар очень сильный!" – заявил народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Ирине Скобцевой было 93. Но даже внуки её не называли бабушкой. Считается - у актрис нет возраста. И близкие, и зрители такой и будут её помнить: великолепной, красивой и молодой.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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