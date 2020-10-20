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Путин и Листов обсудили достижения Россельхозбанка

14:43
  • вторник
  • 20 октября 2020

Банк является лидером по финансированию агропромышленного комплекса

Президент России Владимир Путин обсудил достижения и текущие задачи Россельхозбанка с председателем правления кредитной организации Борисом Листовым, передает "ТВ Центр".

За 20 лет существования, банк запустил филиалы в 82 субъектах и охватил 75% сельских территорий страны. По словам Бориса Листова, организация активно участвует в реализации государственных задач по развитию агропромышленного комплекса. Увеличивает объем льготного кредитования для отрасли и поддерживает производителей, делая их лидерами рынка. Владимир Путин поздравил руководителя и сотрудников с юбилеем банка.

"По основным показателям Россельхозбанк входит в топ‑5 по объёмам кредитного портфеля. Как Вы сами оцениваете работу, какие задачи считаете приоритетными?" – сказал президент России Владимир Путин.

"Банк является пятым по капиталу – 511 миллиардов рублей, пятым по привлечению средств и по кредитованию физических лиц, является четвёртым по объёмам ипотеки и выдаче кредитов юридическим лицам. И конечно, самое главное, он является безусловным лидером по финансированию агропромышленного комплекса. В 2019 году мы профинансировали проектов на 1,3 триллиона рублей. Мы также наращиваем объём выдачи кредитов, сохраняем устойчивый рост кредитования, чтобы российские аграрии ни в чём не нуждались, а национальная экономика восстанавливалась ускоренным темпом", - заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

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