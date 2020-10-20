В Москве пройдет исторический квест, посвященный Второй мировой войне

В проекте примут участие больше 100 государств

В Москве готовятся к масштабному международному историческому квесту под названием "За пределами". Он посвящён 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

В столице состоялось заседание организационного комитета. Ожидается, что в проекте примут участие больше 100 государств. Формат мероприятия поможет доступным для молодого поколения языком рассказать об основных событиях Второй мировой войны, передает "ТВ Центр".

"В нашем сценарии будет включение из разных музеев мира для того, чтобы своими глазами увидеть то, что хранится в музеях. Для нас это очень важно, потому что на сегодняшний достаточно сложно ориентироваться в огромном потоке информации исторической", - заявила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

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