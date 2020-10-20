В Москве усилят контроль за вывозом мусора из-за распространения коронавируса

Контейнерные площадки дезинфицируют ежедневно

За последние сутки в столице выявлено 4999 случаев. Это почти на 400 человек меньше, чем накануне. Из больницы выписаны ещё 1960 пациентов. Всего число излечившихся от коронавируса в городе превысило 277 тысяч.

Столичные власти обратились к операторам с просьбой усилить контроль за вывозом мусора в городе, передает "ТВ Центр". Сами контейнерные площадки теперь дезинфицируют ежедневно, также тщательно обрабатывают и территорию вокруг домов. Продолжаются и рейды по соблюдению масочного режима. Во вторник проверяли пригородные электрички. Нарушителей было немного.

Уже сутки в новых условиях работают клубы, бары и дискотеки столицы. На сегодняшний день уже более 1200 развлекательных заведений получили QR-коды для регистрации посетителей. Это позволит оперативно выявлять заболевших и проводить тестирование.

"У кого-то из посетителей это вызывает недоумение, но большая часть реагирует позитивно. Как альтернатива закрытию всех баров и ресторанов - это достаточно положительная мера", - оценил директор концертного агентства Павел Камакин.

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