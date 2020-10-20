Они смогут получить налоговые льготы

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса еще двум столичным предприятиям.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, статус присвоен ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" и компании "Московский машиностроительный завод "Вперед". Оба предприятия производят оборудование для ракетно-космической и авиационной промышленности. Теперь они смогут претендовать на налоговые льготы.

В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этих компаний будет снижена до 12,5% вместо стандартной ставки 17%.

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