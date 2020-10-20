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Мишустин: Россия борется с ковидом системно и без шоков

14:30
  • вторник
  • 20 октября 2020

Премьер отметил положительные моменты

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на негативные прогнозы, Россия смогла пройти сложный период пандемии коронавирусной инфекции лучше многих других государств, передает РИА Новости.

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"Вопреки негативным прогнозам, мы прошли этот сложный период лучше многих", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что в стране борьба с инфекцией ведется системно, без шоков и рывков, а правительство имеет представления о дальнейших необходимых действиях по стабилизации ситуации в здравоохранении, экономике и других ключевых сферах.

Мишустин подчеркнул, что России пришлось учиться на чужих ошибках, и страна успешно с этим справилась. "Пример других стран, где события пошли по трагическим сценариям, показывал, что действовать надо решительно и быстро, чтобы промедление не стало в буквальном смысле слова смерти подобно, и мы работали на опережение, проактивно", - сказал он.

Среди уже предпринятых мер премьер-министр отметил закрытие границ страны, пересмотр работы экстренных служб, назначение различных выплат и мер поддержки различным категориям граждан и отраслям, а также использование цифровых технологий для упрощения системы получения помощи организациями и населением.

"Мы значительно модернизировали систему социальной защиты, сделали ее более удобной, понятной людям", - резюмировал глава правительства.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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