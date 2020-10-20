Компанию "Башня Федерация" оштрафуют за неперевод сотрудников на удаленку

Компания не предоставила необходимые документы

ЗАО "Башня Федерация" может получить штраф в размере 300 тысяч рублей из-за нарушения требований столичных властей и переводе на удаленный формат работы минимум 30% сотрудников. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Комаров.

"Объединением административно-технических инспекций Москвы ведется контроль за соблюдением указа мэра о предоставлении списков граждан, переведенных на удаленную работу. В ходе мониторинга установлено, что ЗАО "Башня Федерация" не предоставило данных списков", - сообщил инспектор.

Комаров добавил, что, согласно статье 206.1 КоАП РФ, за это нарушение возможен штраф до 300 тысяч рублей.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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