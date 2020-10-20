Беспрецедентная нагрузка: В МЭШ одновременно подключаются более 600 тыс. человек

Работа по улучшению Московской электронной школы ведутся круглосуточно

Причины неполадок в платформе Московской электронной школы устранены. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Владимир Макаров.

"В МЭШ одномоментно подключаются к урокам более 600 тыс. пользователей - это беспрецедентная нагрузка. Сейчас сервис работает в полную силу, если случаются единичные сбои - учителя пользуются резервными инструментами. Процесс обучения не прерывается", - сказал Макаров.

Он рассказал, что специалисты провели предварительные нагрузочные тестирования. Сейчас работы по адаптации МЭШ к резко увеличившемуся числу пользователей ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее в СМИ сообщили о сбоях в работе МЭШ и электронного дневника. Это не помешало началу уроков. Согласно указу мэра Москвы, московские школьники с 6 по 11 класс до конца октября учатся дистанционно.

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