Россия готова поделиться опытом создания ковид-вакцины

Он призвал страны к диалогу

Михаил Мишустин заявил, что Россия готова делиться с другими странами своим опытом по созданию вакцины от коронавирусной инфекции без оглядки на политические взгляды.

Российский премьер-министр отметил, что в сложившейся ситуации государства должны объединиться и сообща бороться с COVID-19. Он подчеркнул, что страна всегда готова к диалогу, передает РИА Новости.

"Россия готова поделиться опытом создания вакцины от коронавируса с другими странами невзирая на политические взгляды, заявил в ходе выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас таким объединяющим международным фактором по борьбе с коронавирусом может стать новая вакцина, которую нам удалось создать. Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, и всегда открыты для диалога невзирая на политические, культурные, или любые другие различия. Это наша принципиальная позиция", - сказал глава правительства.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. На сегодняшний день более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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