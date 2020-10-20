Депутат МГД Александр Козлов: Москва должна развивать культуру арендного жилья

Это на пользу и гражданам, и городу

Председатель комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что активное строительство арендного жилья в мегаполисе снизит нагрузку на дороги и общественный транспорт. Благодаря этому состояние экологии улучшится, а горожане станут более мобильными, уверен депутат.

"Необходимо стимулировать строительство арендного жилья. Сегодня такие варианты договоров с инвестором есть: компании-застройщики освобождаются от целого ряда налогов и выплат за землю для того, чтобы построенное здание использовалось именно для сдачи квартир в найм. Это должна быть отдельная культура - арендное жилье", - сказал Александр Козлов агентству "Москва".

Он предложил посмотреть на опыт других стран, где многие экономически активные граждане не покупают жилье, а арендуют. Например, около 60% жителей Швейцарии жителей снимают квартиры. В Германии, Австрии и Дании этот показатель достигает 50%. Во Франции, Нидерландах, Бельгии и Италии примерно 30% населения живет в арендованных квартирах и домах.

В этом плане москвичи мыслят иначе, говорит Александр Козлов. Граждане хотят иметь свое жилье, и тому есть несколько исторических объяснений.

"Во-первых, наследие советского жизненного уклада, когда жилье выделялось государством, а собственности не было. Людям было неуютно жить в таких условиях, и приватизация это доказала - все стремились закрепить свои права на квартиры. Во-вторых, мы помним 1990 годы и начало "нулевых", когда рынок аренды жилья был абсолютно "диким". Арендаторы были фактически на птичьих правах и в любой момент могли оказаться на улице. Сейчас мир вокруг нас изменился, но люди все равно относятся к институту аренды с большим недоверием. Это нужно исправлять. Люди должны иметь возможность снимать квартиру не "у дяди", а с гарантиями, оформляя официальный договор, в полной мере защищающий их права - тогда они не будут опасаться, что договор может быть в любой расторгнут по прихоти владельца. Тогда же сформируются базовые условия аренды, будут сформированы стандарт качества услуг, к которому будет подтягиваться весь рынок, и человек не будет вынужден подстраиваться под странные требования владельцев", - заявил Козлов.

По его мнению, цивилизованная аренда должна быть такой же удобной, как и покупка ипотечного жилья. При этом аренда обходится дешевле, к тому же арендную квартиру легко поменять.

Александр Козлов заявил, что иногда люди становятся заложниками своей собственности. Семьи ютятся по четыре-пять человек в небольшой квартире, люди по 1,5 часа добираются от дома до работы, они часто пользуются транспортом, увеличивая совокупный объем выбросов в атмосферу. Аренда жилья неподалеку от работы могла бы не только улучшить жизнь граждан, но и принести пользу городу, считает депутат.

"Арендное жилье позволяет быстро менять жилищные условия, адаптируя их к новым поворотам биографии. Родился еще один ребенок - сняли жилье просторнее, сменили работу - переехали ближе к офису. И наоборот: если дети выросли, уехали, а родители остались жить одни, огромная квартира уже не так нужна, можно снять поменьше - и сэкономить на налогах и оплате ЖКХ", - сказал Александр Козлов.

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