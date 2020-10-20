47 посетителей и сотрудников "Москва-Сити" оштрафованы за отсутствие масок и перчаток

Кроме того, было выявлено несоблюдение социальной дистанции

Полицейские вместе с инспекторами Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) устроили проверку в башнях комплекса "Москва-Сити". Был выявлен ряд нарушений.

Так, там было зафиксировано несоблюдение социальной дистанции, кроме того, некоторые посетители и сотрудники комплекса находились без масок и перчаток, передает АГН "Москва".

"Составлены протоколы об административных нарушениях в отношении 47 граждан, штраф за каждое нарушение - четыре тысячи рублей", - сообщил во вторник главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

Ранее стало известно, что ЗАО "Башня Федерация" может получить штраф в размере 300 тысяч рублей за неперевод сотрудников на удаленку.

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