Песков высказался о подготовке переговоров по карабахскому урегулированию

Главное – остановить боевые действия

Москва прилагает усилия, чтобы остановить активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов - действительно ли готовятся переговоры в России лидеров двух стран.

"Продолжается работа в целом для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Больше я вам сказать не могу", - заявил Песков.

Главы МИД Армении и Азербайджана уже встречались в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 9-10 октября. После 11-часовых консультаций Ереван и Баку договорились о прекращении огня в гуманитарных целях - для обмена пленными и телами погибших. Тем не менее, обстрелы с обеих сторон продолжились буквально на следующий день.

Активные бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию, поступают сообщения о жертвах среди мирного населения. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в интервью агентству ТАСС заявили, что готовы к переговорам по урегулированию ситуации.

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