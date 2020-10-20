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Вирусолог призвал объявить нерабочие дни для борьбы с COVID-19

15:55
  • вторник
  • 20 октября 2020

Россия впервые переступила порог в 16 тысяч заболевших за сутки

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев уверен, что остановить рост заболеваемости коронавирусом в России поможет лишь введение режима нерабочих дней.

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Он отметил, что ситуацию невозможно изменить без повторения весенней практики введения всеобщих выходных, передает РИА Новости. "Я считаю, что невозможно, конечно, нужно вводить", - заявил Зуев.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что нынешних мер будет вполне достаточно, если россияне станут четко соблюдать все требования ведомства и носить перчатки и маски.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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