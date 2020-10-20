Названы условия выработки антител к коронавирусу

Процессу мешают стресс и алкоголь

Выработке антител к коронавирусу мешают стресс и алкоголь. Хуже всего процесс идет у людей старше 70 лет, пояснил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"У пожилых, естественно, 70-80+ как правило, по понятным причинам у них все хуже, в том числе и антитела хуже вырабатываются. Безусловно, те, кто злоупотребляет алкоголем, в первую очередь этаноловым спиртом - в любом количестве он токсичен для размножающихся клеток", - рассказал Гинцбург в интервью ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что регулярное употребление спиртного - особенно в первые три недели периода вакцинации - отрицательно влияют на количество вырабатываемых антител и на клеточный иммунитет.

По словам Гинцбурга, неблагоприятно влияет на размножение клеток, которые продуцируют антитела, постоянный стресс. Отрицательное воздействие оказывают и антибиотики широкого спектра действия.

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