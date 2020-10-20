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"Мы найдем каждого": Лукашенко пригрозил протестующим

15:46
  • вторник
  • 20 октября 2020

Каждый должен ответить за свои деяния, считает президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил найти всех участников несанкционированных акций протеста и призвать их к ответу за свои действия.

"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния", - заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни.

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