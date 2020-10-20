Расчленивший журналистку датский изобретатель бежал из тюрьмы (видео)

Заключенный угрожал взорвать бомбу

Полиция Копенгагена провела операцию в столичном пригороде Альбертслунд. Стражи порядка обнаружили и захватили датского инженера-изобретателя Петера Мадсена, совершившего побег из тюрьмы.

Мадсен отбывает пожизненное заключение за зверское убийство шведской журналистки Ким Валл. В 2017 году 30-летняя Валл решила взять у изобретателя интервью для американского журнала Wired, для чего отправилась на морскую прогулку на построенной инженером подводной лодке.

С прогулки журналистка не вернулась. Как установило следствие, Мадсен убил и расчленил Валл на борту субмарины. Останки убийца сбросил в море, водолазы искали их 4 месяца.

Как сообщило издание "Экстрабладе", 20 октября осужденный пожизненно Мадсен взял в заложники женщину-психолога, у него в руках был "предмет, похожий на пистолет". Охранники решили не рисковать жизнью заложника и пропустили заключенного через ворота. Вдобавок инженер угрожал взорвать бомбу. Тем не менее, через некоторое время полиция сообщила о завершении операции по захвату беглеца.

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