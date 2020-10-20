Собянин рассказал о новой системе поддержки принятия врачебных решений

Цифровой помощник врача уже работает в 45 поликлиниках столицы

Число КТ-центров для выявления больных коронавирусом в столице увеличено до 22. Об этом во вторник рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения одной из городских поликлиник. Кроме того, в столице начала работать цифровая система поддержки принятия врачебных решений. Мегаполис первым в стране начал использовать искусственный интеллект в этой области. Он помогает медикам точнее ставить предварительные диагнозы, назначать обследование и лечение

Этот кабинет не похож на привычное место работы врача-рентгенолога. Хотя за пультом управления - доктор поликлиники. Перед глазами - результат КТ-исследования больного с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Отныне врачу не надо тратить время на то, чтобы набирать текст на клавиатуре. Достаточно взять в руки микрофон, и озвученное врачом заключение уже записано в карте, передает "ТВ Центр".

Искусственный интеллект - это несколько компьютерных программ, созданных специально для врача-специалиста. Они умеют не только преобразовывать слова в текст, умный помощник обратит внимание человека на очаги поражения лёгких, требующие особого внимания.

"Поток пациентов просто громадный, и врач может что-то где-то не увидеть. Яркие вспышки, которые мы видим на экране, помогают нам более детально оценить эту зону", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики ГП №68 Максим Сусов.

А значит - поставить гарантированно точный диагноз. И впоследствии назначить правильное лечение. Все технологии - уже в московских поликлиниках.

Это - еще одно ноу-хау. Система поддержки принятия врачебных решений. Цифровая платформа, помогающая медикам точнее ставить предварительные диагнозы, назначать обследование и лечение. Работает так: выслушав пациента, врач заносит жалобы в систему.

"Система предлагает три наиболее вероятных диагноза. Врач вправе согласиться с этими диагнозами, либо выбрать свой другой вариант", - рассказала врач общей практики Екатерина Дуброва.

Также автоматически рекомендуется комплекс обследований и пакет анализов. Система сэкономит время опытным специалистам и поможет молодым врачам. Работа над совершенствованием интеллектуальных систем для московской системы здравоохранения не прекращалась даже в пандемию.

"Сегодня мы стоим на пороге совершенно революционного прорывного решения, которое тоже было подготовлено огромной работой врачей, консультантов, экспертов. Созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий. Созданы пакетные назначения: лабораторные, диагностические направления к другим врачам, тоже охватывающие большинство нозологий", - отметил Сергей Собянин.

Над клиническими протоколами работало около 200 опытных врачей Москвы и федеральные эксперты - лучшие специалисты в сфере здравоохранения. Цифровой помощник врача уже работает в 45 поликлиниках столицы. Система предлагает врачам более полусотни комплексных назначений для первой встречи с пациентом.

"Я уверен, это даст колоссальный эффект по качеству диагностики, направления к окончательному диагнозу, лечения и дальнейшего сопровождения пациентов. Причем в основе этого будут лежать не субъективные какие-то характеристики, а мнения лучших врачей, лучших экспертов нашей страны", - сказал Собянин.

Задача на ближайшее время - соединить огромные массивы цифровых данных, назначений. Партнером выступил Сбербанк - компания накопила серьезный опыт по анализу больших данных.

"Москва является лидером в цифровизации, в том числе здравоохранения. То, что мы видим - это результат огромного труда, который был проделан до этого", - сказал глава Сбербанка Герман Греф.

До конца года в работе врачей поликлиник могут появиться такие опции, как "умный" анализ жалоб пациента и цифровой гид по совместимости лекарств.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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