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Подробности дерзкого побега убийцы-изобретателя из датской тюрьмы

18:08
  • вторник
  • 20 октября 2020

Его удалось задержать

Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный за убийство в 2017 году шведской журналистки, бежал из тюрьмы. Однако далеко уйти ему не удалось - полиция блокировала преступника в пригороде Копенгагена. Его задержали. Пострадавших нет, хотя Мадсен взял в заложники женщину и, предположительно, был вооружён пистолетом и даже бомбой. Полиция выясняет - откуда он мог взять оружие, отбывая в тюрьме пожизненный срок, и как вообще стал возможен столь дерзкий побег.
Петера Мадсена приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки

Окруженный полицейским спецназом в траве под деревом сидит Петер Мадсен. Он был приговорён к пожизненному лишению свободы за убийство журналистки Ким Валль и во вторник попытался сбежать из тюрьмы. По предварительным данным, он встретился с тюремным психологом. Заявил, что у него есть пистолет. Охранники сказали, что действительно видели в его руках предмет, похожий на оружие. Что это было, пока не сообщается. Например, в советских тюрьмах заключенные умели из хлебного мякиша делать всё что угодно, главное - чтобы материала хватило.

Мадсен отбывал наказание в тюрьме Херстедвестер в Альбертслунде - это пригород Копенгагена. Исправительное учреждение находится в черте города и что внешне, что внутренне больше похоже на отель, как минимум с тремя звёздами. Единственное что - это решётки на окнах и охрана. В таких условиях содержатся в том числе особо опасные преступники, приговорённые к максимальному сроку заключения - до конца своей жизни. Есть информация, что Мадсен последнее время находился в одиночной камере, так как ранее уже пытался бежать. Вторая попытка почти окончилась удачно. Ни охрана, ни полиция с безоружным заключенным справиться сразу не смогла.

Предполагается, что он угнал белый фургон возле тюрьмы, но затем убийцу задержали полицейские. Свидетели рассказали, что Мадсена вытащили кричащим из машины всего в 500 метрах от тюрьмы. Полицейские надели на него наручники, но затем Мадсен заявил, что на нём бомба, и это побудило полицейских отступить и оставить его сидеть на обочине дороги.

Датский изобретатель Петер Мадсен построил три подводные лодки. Но именно последняя, Наутилус - подводная лодка сверхмалого класса - принесла ему общемировую известность. На неё ушло 200 тысяч долларов и три года. В 2014 году Мадсен заявил, что следующий этап его деятельности - корабли, но уже космические. В августе 2017 года к изобретателю с просьбой об интервью обратилась шведская журналистка Ким Валль. Она писала для таких изданий как "Нью-Йорк Таймс" и Guardian.

Это плавание стало для Валль последним, равно как и для самого наутилуса. Он затонул 11 августа. Так и для Мадсена - его арестовали 12 августа. Мужчина сначала заявлял, что Ким Валль сошла на берег. Потом, что ударилась головой и погибла. Ещё утверждал: женщина отравилась угарным газом. По факту же, следователи после подъема лодки установили, что Мадсен пытал свою жертву. Потом убил её, тело расчленил и выбросил в море. Своё детище, чтобы скрыть следы преступления, затопил. Вердикт суда -  пожизненное лишение свободы. Лишь месяц назад Мадсен сознался в преступлении. Видимо, уже тогда ум изобретателя просчитывал, как перехитрить и чем напугать чрезмерно спокойную датскую тюремную охрану. Оказалось - достаточно просто слов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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