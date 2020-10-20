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Депутат МГД Головченко отметил эффективность диалога столичных властей и бизнеса

16:38
  • вторник
  • 20 октября 2020

Совместно можно решить проблему "регуляторной гильотины"

Диалог властей и бизнеса позволит решить проблему "регуляторной гильотины". Об этом заявил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

По его словам, речь идет о пересмотре накопившейся за много лет нормативной базы. "Устаревшие нормативно-правовые акты доставляют много проблем и заставляют тратить время и ресурсы на ненужные процедуры", - отметил парламентарий.

Валерий Головченко  также рассказал, что для помощи столичным предпринимателям власти в экстренном порядке разработали систему поддержки. "Были приняты четыре пакета мер общей стоимостью почти 90 миллиардов рублей", - приводит АГН "Москва" слова Головченко.

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