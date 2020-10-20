Спасатели начали поиски пропавшего в Татарстане вертолета

К операции подключились управление ФСБ и минздрав региона

Сотрудники МЧС отправились к предполагаемому месту падения вертолета в Татарстане. К поисковой операции подключились местные власти и компетентные органы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 14:26 мск… по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета вблизи населенного пункта Богородское Пестречинского района. К месту возможного происшествия направлены силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, к 15:45 мск поисковые работы результатов не дали. Организовано взаимодействие спасателей с диспетчером международного аэропорта "Казань". К операции подключились управление ФСБ России по региону, МВД по Татарстану, республиканский центр медицины катастроф, передает ТАСС.

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