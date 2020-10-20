ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели начали поиски пропавшего в Татарстане вертолета

16:52
  • вторник
  • 20 октября 2020

К операции подключились управление ФСБ и минздрав региона

Сотрудники МЧС отправились к предполагаемому месту падения вертолета в Татарстане. К поисковой операции подключились местные власти и компетентные органы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
Появились подробности аварии вертолета в Сочи

"В 14:26 мск… по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета вблизи населенного пункта Богородское Пестречинского района. К месту возможного происшествия направлены силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, к 15:45 мск поисковые работы результатов не дали. Организовано взаимодействие спасателей с диспетчером международного аэропорта "Казань".  К операции подключились управление ФСБ России по региону, МВД по Татарстану, республиканский центр медицины катастроф, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Поисковая операция МЧС
Поисковая операция МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.