В российских регионах усиливают контроль за соблюдением масочного режима

Ситуация напряженная

Последние данные о ситуации с коронавирусом. В России новый антирекорд. По информации оперативного штаба, за сутки выявлено свыше 16 тысяч 300 случаев заболевания COVID-19. По всей стране усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Регионы вводят дополнительные ограничения. Однако опасность вируса осознают не все, многие пренебрегают здоровьем окружающих. Так, в Чите неизвестные украли детали от дорогостоящего оборудования, необходимого для лечения инфицированных.

Здесь были 13 метров медной трубы - той самой, по которой подавался кислород в аппараты ИВЛ. Но для воров, видимо, цветной металл дороже даже воздуха, особенно если поступает он в чужие легкие. А между тем, жизни нескольких тяжелобольных пациентов оказались под угрозой.

"Аппараты ИВЛ подали звуковой сигнал, что упало давление. Когда персонал больницы стал разбираться в произошедшем, выяснилось, что произошел сбой при подаче газа в оборудование. В это время 5 пациентов нуждались в бесперебойной подаче кислорода", - рассказала руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края Инга Николаева.

Пациентов спасли, экстренно перевели в другой корпус. Что было, кстати, непросто - в госпитале сейчас каждая койка на счету. Загруженность - 90 процентов. Врачи работают на износ. То же - в Хабаровском крае.

Больницы переполнены и в Башкирии. И, казалось бы, что может быть проще помочь медикам - носить маски в общественных местах. Но с этим проблемы. В Брянске и Северной Осетии из автобуса не высаживают - дарят нарушителям средства защиты. В Нижнем Новгороде тщательно дезинфицируют общественный транспорт.

Обработку вокзалов, дворов, улиц ведут в Анапе. Впрочем, всё это не отменяет ответственности, которая лежит на каждом россиянине.

"Конечно же, все ждут массовой вакцинации, и это один из элементов, как мы сможем победить коронавирусную инфекцию. Промышленность адаптировала свои производственные мощности", - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В столице за сутки почти пять тысяч заболевших. Растет и число госпитализаций. Первых пациентов принял резервный госпиталь на ВДНХ.

"Очень важно было открытие временных госпиталей - для того, чтоб разгрузить многопрофильные больницы. В настоящий момент в павильоне есть все для полного лечения пациентов. У нас есть компьютерные томографы, ультразвуковая диагностика, лаборатория", - рассказала заместитель главного врача 24-й городской клинической больницы Светлана Зейналова.

Разгружать клиники призваны и ограничительные меры. Система QR-кода при входе в ночные клубы: теперь, если среди посетителей или персонала будет выявлен заболевший, другим гостям об этом тут же сообщат. Удаленный режим работы, на который московские компании должны отправлять сотрудников. Есть, правда, и нарушители - таких штрафуют. Санкция - до 300 тысяч рублей. Проверки сегодня прошли в "Москва-Сити".

"Ведется контроль за соблюдением указа мэра о предоставлении списков граждан, направленных на удаленную работу. В ходе мониторинга установлено, что организация ЗАО "Башня Федерации" не предоставила данные списки", - сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрий Комаров.

На дистанционном обучении и московские ученики - с 6 по 11 классы. Их парты в школах пустуют. Зато дома за ноутбуками кипит работа. В тесном онлайн-контакте с преподавателем.

Федор сейчас в 11 классе. Английский у него не идеален, зато в программировании школьник силен. Во многом, поэтому и адаптация к онлайн-обучению прошла быстро и безболезненно.

"На самом деле в домашней атмосфере комфортно, учишься. Но есть, конечно, и минус, потому что можно расслабиться, а все-таки для 11 класса это опасно, на носу ЕГЭ, экзамены, сочинения...", - говорит Федор Агафонов.

Впрочем, Федор понимает: с самодисциплиной можно справиться. А вот сама мера - дистанционное обучение - действительно нужная и эффективная. Вне зоны риска учителя старшего возраста, пассажиропоток в общественном транспорте снижен. Всё это важно, ведь ситуация в целом по России тревожная. Уже 126 школ ушли на карантин. Регионы вновь и вновь ужесточают ограничения.

В Курганской области, к примеру, будут штрафовать родителей, чьи дети находятся в общественных местах без сопровождения взрослых. В Санкт-Петербурге сократят время работы ресторанов - они будут закрываться в 11 вечера. Пока все меры точечные. И чтобы не доводить до режима самоизоляции, как это было весной, постараться нужно всем. Как минимум - прекратить недооценивать угрозу, которую несет вирус.

Ольга Оксенич, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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