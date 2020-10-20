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Нарышкин: США подготовили план революции после выборов в Молдавии

17:19
  • вторник
  • 20 октября 2020

Действующий глава республики Вашингтон не устраивает

Группа американских специалистов по "цветным революциям" готовится выехать в Молдавию. Вашингтон не устраивает действующий глава республики Игорь Додон, который поддерживает конструктивные отношения с Москвой, так что для Кишинева готов революционный сценарий, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин призвал не искажать исторические факты

"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии", — Говорится в заявлении Нарышкина. Директор СВР подчеркнул, что Молдавия для Вашингтона – следующая цель.

Выборы в Молдавии назначены на 1 ноября. На пост президента претендуют восемь кандидатов. По данным СВР, американскому посольству в Кишиневе предписано заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций в случае, если победит Додон.

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