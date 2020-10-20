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Бауманку закрыли за нарушения антиковидных мер и роста случаев COVID-19

17:49
  • вторник
  • 20 октября 2020

В вузе было выявлено несоблюдение мер против коронавируса

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора устроили рейд в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана. Ранее были получены данные, что среди студентов вуза растет число заболевших COVID-19.

"На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз", - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жестко контролировать соблюдение уже действующих ограничений.

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