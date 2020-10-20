Бауманку закрыли за нарушения антиковидных мер и роста случаев COVID-19

В вузе было выявлено несоблюдение мер против коронавируса
Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора устроили рейд в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана. Ранее были получены данные, что среди студентов вуза растет число заболевших COVID-19.
"На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз", - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жестко контролировать соблюдение уже действующих ограничений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"