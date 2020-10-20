Большой этнографический диктант пройдет в онлайн-формате

Задания будут опубликованы в 00:01 3 ноября
В 2020 году Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" состоится в пятый раз. Диктант проводится в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года. Формат проведения - онлайн.
Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут переведены на английский и испанские языки.
Задания будут опубликованы в 00:01 3 ноября 2020 года по московскому времени на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"