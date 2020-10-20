ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп США решил расширить санкции против "Северного потока-2"

18:07
  • вторник
  • 20 октября 2020

Под ударом компании, оказывающие услуги работающим на проекте судам

Госдепартамент США опубликовал пояснения к действиям американской администрации, предпринятым в рамках оборонного бюджета страны. Документ, принятый в конце прошлого года, подразумевает, в частности, санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Трамп из-за Навального решил остановить "Северный поток-2"

В ближайшее время госсекретарь должен представить Конгрессу отчет по судам, которые занимаются укладкой труб в рамках проектов строительства упомянутых газопроводов. Кроме того, в Госдепартаменте пояснили, что в черный список могут войти иностранные фирмы или отдельные лица, которые предоставляли услуги или товары, необходимые для работы этих судов.

Законодатели обеих палат Конгресса США в 2019 году обязали правительство ввести санкции в отношении российских газопроводов. Отмечалось, что цель вводимых ограничений - обеспечение "европейской энергетической безопасности". Международным компаниям рекомендовали пересмотреть свое участие в строительстве трубопроводов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство газопровода "Северный поток"
Строительство газопровода "Северный поток"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.