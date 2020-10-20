Госдеп США решил расширить санкции против "Северного потока-2"

Под ударом компании, оказывающие услуги работающим на проекте судам

Госдепартамент США опубликовал пояснения к действиям американской администрации, предпринятым в рамках оборонного бюджета страны. Документ, принятый в конце прошлого года, подразумевает, в частности, санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

В ближайшее время госсекретарь должен представить Конгрессу отчет по судам, которые занимаются укладкой труб в рамках проектов строительства упомянутых газопроводов. Кроме того, в Госдепартаменте пояснили, что в черный список могут войти иностранные фирмы или отдельные лица, которые предоставляли услуги или товары, необходимые для работы этих судов.

Законодатели обеих палат Конгресса США в 2019 году обязали правительство ввести санкции в отношении российских газопроводов. Отмечалось, что цель вводимых ограничений - обеспечение "европейской энергетической безопасности". Международным компаниям рекомендовали пересмотреть свое участие в строительстве трубопроводов.

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