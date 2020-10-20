Гендиректор "Вотчины Деда Мороза" погиб в аварии вертолета близ Вологды

На месте происшествия спасатели нашли документы

Спасатели МЧС обследуют место падения частного вертолета в Вологодской области. Машина упала в реку возле деревни Бобровское Нюксенского района. Найдены документы двух человек и пилота.

"Обнаружены документы, по предварительным данным, директора АО "Дед Мороз", а также пилота и еще двоих", - сказал собеседник агентства.

В областном правительстве ранее сообщили, что на борту вертолета Робинсон R44, выполнявшего коммерческий рейс, находился гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Он направлялся из Вологды в Великий Устюг, телефонная связь с ним оборвалась около полудня, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, помимо Васильева жертвой крушения стал еще один человек. Это президент компании "Аэросоюз", которой и принадлежал вертолет - Сергей Мозер.

Олег Васильев - бывший замгубернатора Вологодской области. В начале этого года он возглавил АО "Дед Мороз" - акционерное общество с государственным участием. Оно занимается развитием регионального проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза", рассчитанную до 2025 года. Накануне стратегию одобрил губернатор области.

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