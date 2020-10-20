Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва и Париж договорились о координации действий

Президенты России и Франции в разговоре по телефону детально обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Владимир Путин рассказал Эмманюэлю Макрону, какие шаги предпринимает Москва, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию боевых действий между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны подчеркнули важность соблюдения Баку и Ереваном договоренностей о прекращении огня, достигнутых 10 и 17 октября.

"Подчеркнута готовность к продолжению тесной координации России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Владимир Путин в разговоре выразил соболезнования Эмманюэлю Макрону в связи с терактом, соверешенным 16 октября в пригороде Парижа - варварским убийством французского учителя. Президенты России и Франции подтвердили заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом.

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