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Эксперт ВШЭ: онлайн-технологии позволили не прерывать учебный процесс в школах

18:59
  • вторник
  • 20 октября 2020

Дистанционное обучение расширяет возможности

От технических сбоев систем никто не застрахован, заявил глава лаборатории цифрой трансформации образования Высшей школы экономики (ВШЭ), комментируя неполадки, которые в понедельник произошли в работе сервисов "Московской электронной школы".

По его словам, подобные сбои происходят и во множестве других стран, где применятся системы онлайн-образования. Эксперт отметил, что использование новых технологий позволило не прерывать учебный процесс во время пандемии, пишет сайт MK.ru.

Сбой в работе электронного дневника и журнала МЭШ произошел накануне утром. Работу сервисов стабилизировали уже ко второму уроку.

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