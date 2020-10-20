Мишустин: в России есть запас прочности для борьбы с COVID-19

Премьер-министр выступил на специальной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"

У российской системы здравоохранения достаточный запас прочности для борьбы с коронавирусом. Об этом на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил премьер Михаил Мишустин. Крупнейший форум, в котором традиционно принимают участие политики, эксперты и деятели культуры из России и других стран, во вторник открылся в Москве. Главная тема - уроки пандемии.

Коронавирусная пандемия ожидаемо внесла коррективы и в работу Валдайского клуба. В зале вместо 200 с лишним экспертов - всего 50. Все остальные на удаленке. Кто в Шанхае, кто в Лондоне. Экспериментальный формат, который, впрочем, не испортил атмосферы, присущей этой дискуссионной площадке.

"Валдайский клуб довольно последовательно развивал идею об изменении мирового порядка. О том, что происходит. Как меняются правила игры. Куда это все идёт. И оказывается, что во многом валдайские доклады оказались верны. И, в общем, то, что сейчас подчеркнула и проявила пандемия, это примерно то, о чем и говорилось", - заявил председатель Совета фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

О новом мировом порядке эксперты клуба, действительно, дискутировали не раз, придя в итоге к выводу, что эти изменения необратимы. Но никто, конечно, не думал, что перемены наступят так стремительно, фактически поставив под вопрос весь проект глобализации. Его судьба, уверены эксперты "Валдая", окончательно может решиться в ближайшие месяцы.

"В какой-то момент, довольно скоро, и вот сейчас мы к этому через сколько-то месяцев подойдем, возникнет возможность открываться обратно. И вот здесь возникает вопрос. Возможность-то возникнет, а желание тоже возникнет? Оно будет?" – задался вопросом директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.

Сомнения на этот счёт развеял глава российского правительства. Россия закрываться ни от кого не собирается, подчеркнул премьер. Уже переболев коронавирусом, он лично приехал на сессию клуба. Выступил, попутно ответив ещё и на массу вопросов, первый из которых давно волновал многих.

Андрей Быстрицкий: Если бы вы знали, что случится пандемия, вы бы хотели занять место председателя правительства?

Михаил Мишустин: Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на ваш вопрос, но, вы понимаете, предложение занять пост председателя правительства, оно, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после. И, в первую очередь, это был знак доверия от президента России. И в этом смысле думаешь о том, что если такое доверие оказано, как его оправдать.

Учитывая пандемию и экономические ограничения, вызванные локдауном, работать, действительно, необходимо было очень быстро. В итоге, подчеркнул Мишустин, правительством был разработан план по поддержки бизнеса и населения, который уже доказал свою эффективность. Во многом, кстати, благодаря цифровым технологиям.

"Важно продолжить такую работу по формированию единой цифровой среды и экосистемы. Где все сервисы взаимодействия с государством и бизнесом создаются ради удобства человека. Эта система должна быть понятной и простой", - отметил Мишустин.

Цифровизация лежит в основе выполнения национальных целей, которые поставил президент. Это здоровье и благополучие граждан. Создание условий для развития талантов и успешного предпринимательства. Ну и, конечно, цифровая трансформация, о которой премьер говорил подробно, иногда переходя на английский. За этим будущее. И Россия тут не должна отстать, подчеркнул Михаил Мишустин, отвечая на вопросы.

В ближайшие два дня дискуссионный клуб "Валдай" продолжит свою работу. А в итоговой сессии, которая состоится в четверг, по традиции примет участие и президент.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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