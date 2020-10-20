Совбез нашел в интернете источники финансирования терроризма

Под подозрением, в частности, онлайн-казино

Международный терроризм для финансирования своей деятельности активно использует интернет-ресурсы. Это не только специальные интернет-магазины с товарами экстремистского характера, но и онлайн-казино, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"Для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, интернет-магазины, которые предлагают книги, аудио- и видеозаписи, другие товары экстремистского характера. А также организуют онлайн-казино, которые трудно заподозрить в сотрудничестве с боевиками. Постоянно ведутся массовые рассылки целенаправленных сообщений о сборе пожертвований", - сообщил Коков в интервью "Российской газете".

По словам замсекретаря Совбеза, сбор денег идет и через онлайн-платформы, а также с использованием неформальных расчетных систем и криптовалют. Источником значительных доходов служит и игра на фондовых рынках, мошенничество на электронных аукционах и биржах, а также занятие коммерцией через подставные фирмы.

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