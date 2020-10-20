В Британии зафиксировано рекордное число случаев COVID-19

Количество жертв максимальное с 5 июня

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки превысило 21 тысячу. Это второй по величине показатель со времени начала пандемии.

Предыдущий рекорд – 22 961 зараженный COVID-19 – был зафиксирован 4 октября. Однако тогда эксперты посчитали и ранее неучтенные случаи. 20 октября, по данным минздрава страны, суточный рост составил 21 331. Число жертв за последние 24 часа – 241, это самый большой показатель с 5 июня.

12 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о трехуровневой системе местных локдаунов. Так, с 23 октября локдаун вводится в Уэльсе, он продлится до 9 ноября. Объявлено о закрытии непродовольственных магазинов, спортивных центров, гостиниц и ресторанов, передает РИА Новости.

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