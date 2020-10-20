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Зеленский отчитался в Раде о своих "успехах"

22:33
  • вторник
  • 20 октября 2020

Что президент Украины поставил себе в заслугу?

Владимир Зеленский во вторник выступил в Верховной Раде с ежегодным обращением. Но похоже это было больше  не на послание главы государства, а на предвыборную агитацию и поднятие рейтинга своей партии, а она в этом действительно сильно нуждается в преддверии воскресного голосования.
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С помощью двух суфлёров президент Украины поведал о достижениях, умалчивая о недоработках, и даже порой переворачивая факты с ног на голову - говоря об успешной борьбе с коронавирусом или ставя себе в заслугу навязанное МВФ открытие рынка земли, передает "ТВ Центр".

Но основная тема обращения, конечно, Донбасс. Зеленский, по его словам, главный миротворец, готов предоставить региону особый экономический статус и вообще  вовсю готовит нормандский саммит в Берлине. Тот самый, который был запланирован на апрель этого года. Но, по сути, оказался сорван Киевом, ведь он так и не выполнил договоренности предыдущей Парижской встречи.

Всё это говорит лишь об одном - дело предыдущего главы Украины Порошенко живет, и Зеленский лишь продолжает его политику.

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