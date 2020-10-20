Названо место и время прощания с Ириной Скобцевой

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоится в четверг, 22 октября в 14:00, сообщил в Instagram кинокомпании Art Pictures сын актрисы Федор Бондарчук.

"Прощание пройдет в четверг, 22 октября, в 14:00 на Новодевичьем кладбище. Я буду признателен тем, кто сможет присутствовать лично. И, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Москве, прошу всех, а особенно пожилых людей, воспользоваться масками и стараться соблюдать дистанцию на прощании с Ириной Константиновной", - говорится в сообщении.

Ирина Скобцева скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Зрители помнят ее по таким фильмам, как "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров". Последний фильм с ее участием вышел в 2016 году.

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